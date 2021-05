Atalanta-Juve | Gasp per la storia | Pirlo per un po’ di gloria

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Domani sera al Mapei Stadium si gioca la finale di Coppa Italia 2020-21 trantus, gara molto attesa che oltre ad assegnare un trofeo vedrà il ritorno del pubblico (in numero ridotto) sugli spalti nel nostro Paese. L’ci arriva in formissima, sciorinando da settimane il suo bel calcio che ormai non sorprende più grazie alle idee consolidate dierini. In casasono tempi difficili per usare un eufemismo, il primo anno senza titolo dopo i 9 scudetti consecutivi rischia di macchiarsi con l’aggravante della mancata qualificazione in Champions League. Da un tecnico esordiente comenon ci si poteva aspettare la luna, ma nemmeno un’annata così deludente, considerando soprattutto la forza della rosa bianconera. Troppa confusione, con una squadra che è ...

Commenta per primo La finale di Coppa Italia tra Juventus e, che si giocherà domani sera alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà seguita da oltre 30 telecamere: qualcosa di mai visto prima in una partita di calcio disputata in Italia , è ...Del resto, proprio il bilancio delle sfide recenti con larende l'idea della crescita ... A questi risultati, però, va aggiunto il 3 - 0 per l'nei quarti di finale della Coppa Italia 2018 -...La bacheca e il blasone stavolta sembrano non pesare: per i bookmaker la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, in programma domani al Mapei Stadium di ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista ed ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport ...