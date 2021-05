Assemblea Annuale CIAL: riciclato il 68,7 % di alluminio! (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ebbene! Lo scorso 14 maggio si è svolta a Milano l’Assemblea Annuale CIAL per fare il punto della situazione. Infatti, grazie alle 47.400 tonnellate di imballaggi in alluminio riciclate nel 2020 su 69.000 t immesse sul mercato, l’Italia è tra le eccellenze europee per il riciclo dell’alluminio prodotto. Ma approfondiamo meglio i dati statistici. Assemblea Annuale CIAL: i numeri nel 2020 CIAL (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio) è una realtà che coinvolge: 250 imprese consorziate 442 operatori convenzionati 255 piattaforme 12 fonderie L’obiettivo è quello di raccogliere, riciclare e recuperare l’alluminio. Secondo quanto riporta l’Assemblea Annuale CIAL, c’è stato un riciclo pari al 68,7% e un risparmio ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ebbene! Lo scorso 14 maggio si è svolta a Milano l’per fare il punto della situazione. Infatti, grazie alle 47.400 tonnellate di imballaggi in alluminio riciclate nel 2020 su 69.000 t immesse sul mercato, l’Italia è tra le eccellenze europee per il riciclo dell’alluminio prodotto. Ma approfondiamo meglio i dati statistici.: i numeri nel 2020(Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio) è una realtà che coinvolge: 250 imprese consorziate 442 operatori convenzionati 255 piattaforme 12 fonderie L’obiettivo è quello di raccogliere, riciclare e recuperare l’alluminio. Secondo quanto riporta l’, c’è stato un riciclo pari al 68,7% e un risparmio ...

