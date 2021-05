Arteta | “David Luiz lascerà l’Arsenal a fine stagione E’ arrivato il momento di salutarsi”

Advertising

BombeDiVlad : ?? #Arsenal, #DavidLuiz lascerà al termine della stagione ???? Il tecnico #Arteta lo ‘ufficializza’ #LBDV… - _cjb03 : @TheAthleticUK @gunnerblog @amylawrence71 @David_Ornstein More Arteta propaganda i presume -

Ultime Notizie dalla rete : Arteta David

alfredopedulla.com

... andiamo a fare il punto anche sugli assenti a cui siae che Emery dovranno fare i conti, ... in aggiunta in casa inglese non saranno a disposizioneLuiz e con tutta probabilità anche ...Nella lista di Makelnon c'è Ceballos per espulsione, mentre ha in dubbio Lacazette, Tierney eLuiz. Recuperato Aubaeyang. L'Arsenal non ha la qualificazione in pericolo, gli basterà ...Arsenal, David Luiz lascerà Londra a fne stagione, ad annunciarlo è la Bbc. Il brasiliano probabilmente approderà in MLS, all'Inter Miami.Chelsea-Arsenal è una gara valida per la giornata numero 36 della Premier League. La sfida tra Blues e Gunners vale doppio per Tuchel.