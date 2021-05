(Di martedì 18 maggio 2021) Attimi di follia , luned pomeriggio, a. Emanueledell'attaccante attualmente in forza al Genoa (in prestito dal Sassuolo) si infatti introdotto all interno del centro ...

vaticannews_it : #17maggio #Myanmar Padre Colombano Labang Lar Di, della diocesi di Banmaw, il 14 maggio è stato fermato mentre anda… - FBiasin : 'Ieri il padre dell'Under 21 azzurro #Scamacca è entrato a #Trigoria con una spranga, indossava una felpa del… - tuttocampo : Il padre di Scamacca furioso a Trigoria, entra con una spranga e viene arrestato - zazoomblog : Minacce e danni a Trigoria: arrestato il padre di Scamacca - #Minacce #danni #Trigoria: #arrestato - infoitsport : Arrestato il padre di Scamacca a Trigoria: minacce con una spranga e alcune auto distrutte -

Non si conoscono ancora i motivi del gesto dell'uomo, che è statodagli agenti dell'Eur.Attimi di follia , luned pomeriggio, a Trigoria . Emanuele Scamacca,dell'attaccante attualmente in forza al Genoa (in prestito dal Sassuolo) si infatti introdotto ... che statodagli ...Paura ieri in serata a Trigoria, Roma, dove verso le 19.30 Emiliano Scamacca (padre di Gianluca ... Papà Scamacca è stato poi arrestato dagli agenti.Momenti di vero terrore ieri pomeriggio a Trigoria. Un uomo ha fatto irruzione nel centro sportivo "Fulvio Bernardini", dove si allenano i giocatori della Roma, e ha minacciato tutti i presenti con l' ...