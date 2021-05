Addio al “Maestro” Franco Battiato

(Di martedì 18 maggio 2021) È morto, il musicista aveva 76 anni. Difficile incasellarlo, impossibile metterlo all’interno di un genere, dargli una pur semplice etichetta, e quindi se c’è un modo semplice per spiegare il suo lavoro è quello di chiamarlo “artista” e godere della sua musica senza tempo, ma anche del suo cinema della sua pittura Se ne va uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana, che ha regalato capolavori senza tempo da “Centro di gravità permanente” a “La cura” e l’ultimo concerto tenuto dall’artista risale al 17 settembre 2017, presso il Teatro Romano di Catania: le ultime quattro date del tour che avrebbero seguito lo show nella sua città vennero annullate per motivi di salute. Poco prima dell’ufficializzazione del ritiro definitivo, nell’agosto del 2019, venne pubblicato il suo ultimo album, “Torneremo ancora”, composto ...

rtl1025 : ?? Arriva la conferma della famiglia: Franco #Battiato si è spento questa mattina nella sua residenza. I funerali a… - fanpage : È morto Franco #Battiato, addio Maestro. - RaiNews : Si è spento questa mattina nella sua residenza Franco #Battiato Lo rende noto la famiglia. I funerali avverranno i…

E' morto questa mattina nella sua casa cantautore, compositore, musicista, regista e pittore italiano. Aveva 76 anni. Lo rende noto la famiglia. I funerali avverranno in forma privata. Franco Battiato è morto. Il cantautore siciliano, he ha portato nel pop stile e contenuti della musica più alta, è ... E' morto questa mattina nella sua casa Franco Battiato: cantautore, compositore, musicista, regista e pittore italiano. Aveva 76 anni. Lo rende noto la famiglia. I funerali avverranno in ...