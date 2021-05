Acido glicolico per il viso: a cosa serve e come usarlo? (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo un’esfoliazione illuminante con l’Acido glicolico la pelle è rinnovata. Più luminosa e levigata, senza imperfezioni. Adatto a tutti i tipi di pelle, è perfetto per un peeling viso superficiale, ma capace di dare alla cute una nuova luce. Ecco perché integrare un siero all’Acido glicolico nella beauty routine è fondamentale. Esfoliare la pelle, infatti, è il modo migliore per favorire il ricambio cellulare e, con esso, rallentare l’invecchiamento. come usare l’Acido glicolico? Le opzioni sono diverse. A casa, infatti, una crema con Acido glicolico può stimolare il turnover con delicatezza, grazie a concentrazioni non superiori al 10%. Per un peeling con Acido glicolico più ... Leggi su amica (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo un’esfoliazione illuminante con l’la pelle è rinnovata. Più luminosa e levigata, senza imperfezioni. Adatto a tutti i tipi di pelle, è perfetto per un peelingsuperficiale, ma capace di dare alla cute una nuova luce. Ecco perché integrare un siero all’nella beauty routine è fondamentale. Esfoliare la pelle, infatti, è il modo migliore per favorire il ricambio cellulare e, con esso, rallentare l’invecchiamento.usare l’? Le opzioni sono diverse. A casa, infatti, una crema conpuò stimolare il turnover con delicatezza, grazie a concentrazioni non superiori al 10%. Per un peeling conpiù ...

