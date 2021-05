«X Factor 2021» | Ludovico Tersigni di «SKAM» al posto di Alessandro Cattelan?

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 17 maggio 2021) Scegliere le peculiarità di un successore, di colui che prenderà le redini di un regno, di un papato o di un programma televisivo, non è questione di poco conto per gli elettori che sanno di poter di cambiare le cose: se rivoluzione deve essere, tanto vale che si riparta da zero anziché perpetuare una continuità che potrebbe risultare ridondante per un pubblico bramoso di novità e disorientato di fronte a un’offerta molto più grande dello schermo che la contiene. Nel caso di X Factor, che già nel 2020 ha inaugurato un percorso più intimo e personale spurgando lo show di tutti gli elementi non necessari per riportare l’attenzione sulla musica, quel successore potrebbe essere un nome completamente estraneo alla conduzione televisiva e, proprio per questo, interessante per imprimere al programma un punto di vista diverso: si tratta dell’attore Ludovico Tersigni, 26 anni, romano de Roma, protagonista di SKAM Italia e di Summertime, che rivedremo su Netflix il 3 giugno.