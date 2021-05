Wta Belgrado 2021: programma e ordine di gioco martedì 18 maggio (Di lunedì 17 maggio 2021) Il programma e l’ordine di gioco di martedì 18 maggio al Wta di Belgrado 2021. Nella quarta giornata di gioco, si disputa la seconda parte degli incontri validi per i sedicesimi di finale. Ad aprire la giornata sul Campo Centrale è Jorovic, che dalle ore 12 affronterà l’australiana Tomljanovic. Nel Court 1 si comincia invece con l’incontro tra Tomova e Radivojevic. Di seguito, il programma completo della giornata. CENTER COURT Dalle ore 12.00 – Jorovic vs Tomljanovic A seguire – Stojanovic vs (7) Peterson A seguire – Kalinskaya vs (6) Mladenovic A seguire – Danilovic vs Rakhimova A seguire – (4) Badosa vs Buzarnescu COURT 1 Dalle ore 12.00 – Tomova vs Radivojevic A seguire – Van Uytvanck vs Konjuh A seguire – Sasnovich vs Wang A ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Ile l’didi18al Wta di. Nella quarta giornata di, si disputa la seconda parte degli incontri validi per i sedicesimi di finale. Ad aprire la giornata sul Campo Centrale è Jorovic, che dalle ore 12 affronterà l’australiana Tomljanovic. Nel Court 1 si comincia invece con l’incontro tra Tomova e Radivojevic. Di seguito, ilcompleto della giornata. CENTER COURT Dalle ore 12.00 – Jorovic vs Tomljanovic A seguire – Stojanovic vs (7) Peterson A seguire – Kalinskaya vs (6) Mladenovic A seguire – Danilovic vs Rakhimova A seguire – (4) Badosa vs Buzarnescu COURT 1 Dalle ore 12.00 – Tomova vs Radivojevic A seguire – Van Uytvanck vs Konjuh A seguire – Sasnovich vs Wang A ...

