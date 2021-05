Wanda Nara | pose hot nella Spa in casa | «Meglio la 1 o la 2?»

(Di lunedì 17 maggio 2021)hotspa in. La moglie di Mauro Icardi, ed ex moglie di Maxi Lopez, si rilassazona benessere installatasuadi Parigi e lancia anche un sondaggio per i...

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Affaritaliani.it

Il relax di Wanda Nara è differente. Nella piscina coperta della sua dimora parigina, la moglie di Mauro Icardi ricarica le pile e stuzzica i follower. Mentre i cinque figli si divertono a sguazzare in acqua, lei ...Con o senza reggiseno? Wanda Nara, nel dubbio, regala ai suoi migliaia di followers entrambe le 'pose'. Su Instagram la moglie e manager di Mauro Icardi, bomber del Psg, ex capitano dell'Inter che radio mercato dice ...