Venezia-Lecce | Forte in gol | sblocca il risultato | è 1-0 VIDEO

(Di lunedì 17 maggio 2021) Si scaldano gli animi al Penzo. E ci pensa Francescore ildi, semifinale di andata del playoff di Serie B 2020/2021. Tutto merito di un’azione stupenda avviata da Aramu per Maleh che scarica con un gran passaggio perche aggancia in area e scarica un mancino imprendibile per Gabriel che nel primo tempo si era superato proprio sul bomber romano. SportFace.

Advertising

somethingleft : Vantaggio meritato, strameritato del Venezia, capace di chiudere il Lecce nella propria trequarti. #VENLEC #SerieBKT - estornudoauto : RT @Gazzetta_it: Gol! Venezia - Lecce 1-0, rete di Forte F. (VEN) - mandrrilo : Venezia 1-0 Lecce 47' Francesco Forte - PEFIORENTINA : Venezia 1 Lecce 0 - estornudoauto : RT @Gazzetta_it: Inizia il secondo tempo Venezia-Lecce 0-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Lecce

DIRETTA(RISULTATO 0 - 0): MODOLO, CHE CHANCE! Ilinizia il match a testa bassa a caccia del vantaggio, Johnsen trova subito un varco sulla destra e trova la risposta di Gabriel sul suo ...Umberto Tessier) DIRETTA/(risultato 0 - 0) streaming video DAZN: Modolo, che chance! PROIA SFIORA IL TRIS Inizia la ripresa tra Cittadella e Monza, la decide al momento la doppietta ...Cristian Brocchi non si dà per vinto: il tecnico è carico per la rimonta impossibile. Con la sconfitta maturata al "Tombolato" di Cittadella, il Monza di Cristian Brocchi ha seriamente compromesso il ...VENEZIA – Non cerca alibi il portiere del Lecce Gabriel che all’intervallo della sfida valevole quale semifinale di andata dei play-off di Serie B ha analizzato con lucidità i primi 45' di sofferenza ...