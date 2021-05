Un Passo Dal Cielo, Giusy Buscemi Si Sbottona Dopo L’assenza: Cos’è Successo (Di lunedì 17 maggio 2021) L’attrice Giusy Buscemi si racconta a GQ: Dopo la lunga assenza, il ritorno sul set di Un Passo dal Cielo. Giusy Buscemi (screenshot instagram)Un Passo dal Cielo è un piccolo classico moderno. Una fiction “didattica”, che coniuga la bellezza dei luoghi con la bravura del cast e la validità del messaggio. Ambiente e valori umani: una ricetta vincente di cui Giusy Buscemi è uno degli ingredienti fondamentali quest’anno. La bella attrice siciliana, ex vincitrice di Miss Italia, è tornata sul set Dopo una lunga assenza durata alcuni anni. Per lei, nel mezzo, un matrimonio e due figli, oltre all’esperienza drammatica e collettiva del lockdown. Al termine delle chiusure, lo scorso anno, ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021) L’attricesi racconta a GQ:la lunga assenza, il ritorno sul set di Undal(screenshot instagram)Undalè un piccolo classico moderno. Una fiction “didattica”, che coniuga la bellezza dei luoghi con la bravura del cast e la validità del messaggio. Ambiente e valori umani: una ricetta vincente di cuiè uno degli ingredienti fondamentali quest’anno. La bella attrice siciliana, ex vincitrice di Miss Italia, è tornata sul setuna lunga assenza durata alcuni anni. Per lei, nel mezzo, un matrimonio e due figli, oltre all’esperienza drammatica e collettiva del lockdown. Al termine delle chiusure, lo scorso anno, ...

