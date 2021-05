Ultime Notizie Roma del 17-05-2021 ore 07:10 (Di lunedì 17 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale lunedì 17 maggio Buongiorno dalla redazione alla microfono Giulia Ferrigno altezza covid in primo piano 5753 ieri nel bilanci positivi al test in Italia e 93 le vittime in un giorno che rappresentano il dato più basso da se lo scorso XX ottobre furono Infatti 89 tasso di positività stabile al 2,8% possiamo proseguire con ragionata fiducia verso graduali di apertura e mantenendo la necessaria prudenza contati miglioramento possiamo allentare poi superare il coprifuoco dice il ministro della Salute Roberto Speranza aggiungendo questo è possibile Grazie le misure adottate in questi mesi oggi la cabina di regia potrebbe posticipare il coprifuoco rivedere le zone Salvini convoca i suoi e dice Ci aspettiamo di aperture e ripartenza è l’associazione Silver FIPE lancia un esperimento in due locali uno ha chiuso l’altra all’aperto perle condizioni ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021)dailynews radiogiornale lunedì 17 maggio Buongiorno dalla redazione alla microfono Giulia Ferrigno altezza covid in primo piano 5753 ieri nel bilanci positivi al test in Italia e 93 le vittime in un giorno che rappresentano il dato più basso da se lo scorso XX ottobre furono Infatti 89 tasso di positività stabile al 2,8% possiamo proseguire con ragionata fiducia verso graduali di apertura e mantenendo la necessaria prudenza contati miglioramento possiamo allentare poi superare il coprifuoco dice il ministro della Salute Roberto Speranza aggiungendo questo è possibile Grazie le misure adottate in questi mesi oggi la cabina di regia potrebbe posticipare il coprifuoco rivedere le zone Salvini convoca i suoi e dice Ci aspettiamo di aperture e ripartenza è l’associazione Silver FIPE lancia un esperimento in due locali uno ha chiuso l’altra all’aperto perle condizioni ...

