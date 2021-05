Tommaso Zorzi lancia una proposta: “Vi giuro vi cambia la vita è una svolta” (Di lunedì 17 maggio 2021) Tommaso Zorzi lancia una proposta a tutti i suoi fan e follower che lo seguono su Instagram Uno dei personaggi L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di lunedì 17 maggio 2021)unaa tutti i suoi fan e follower che lo seguono su Instagram Uno dei personaggi L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi la tocca piano #Isola #tommasozorzi - IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi che fa la Tittocchia. Adesso posso morire in pace. ?? #Isola #tommasozorzi - MediasetPlay : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - nicolensey : Vedo ancora fan di Tommaso Zorzi in tl che lo difendono dopo che si è messo a ridere coi fasci ma cosa devo leggere - Mery7115 : RT @antonio_bozz_7: 'Io non sono le persone con cui vado a letto. Io sono Tommaso Zorzi a prescindere che vada con uomini o con donne'??????… -