Tiscali | ricavi in crescita nel 2020 | ma il bilancio è ancora in perdita

Ultime Notizie dalla rete : Tiscali ricavi

Tiscali ha chiuso il 2020 con ricavi a 144 milioni di euro, in aumento di 1,4 milioni di euro (+ 1%) rispetto al 2019. L'EBITDA è stato di 29,1 milioni di euro, in crescita di 3,6 milioni di euro. Il portafoglio clienti registra una crescita del 4,7%. Tiscali ha chiuso il 2020 con una perdita di 22,2 milioni di euro, in peggioramento di 5,7 milioni.