The Witcher e Cyberpunk 2077 | giochi CD Projekt RED in sconto e un regalo su GOG – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

The Witcher e Cyberpunk 2077, giochi CD Projekt RED in sconto e un regalo su GOG

La serie completa di The Witcher è in sconto su GOG per festeggiare il suo decimo anniversario, insieme a Cyberpunk 2077 e a un regalo speciale. The Witcher compie dieci anni in questi giorni e CD Projekt RED festeggia il decimo anniversario della serie videoludica con una serie di interessanti sconti su GOG che riguardano tutti i capitoli dell'RPG in questione e anche Cyberpunk 2077. Gli sconti sono già avviati con l'iniziativa "The Witcher 2 & 3 Anniversary" e andranno avanti fino al 24 maggio 2021, consentendo di acquistare tutta la serie completa di The Witcher, le rispettive espansioni, l'Adventure Game e altro ancora.

