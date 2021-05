Servizio di manutenzione giardini (Di lunedì 17 maggio 2021) Molto probabilmente avremmo già sentito parlare di tutte quelle ditte e professionisti che offrono un . Tutto questo perché chiaramente ci riferiamo di un Servizio molto importante per la collettività oltre che per il singolo perché riguarda la cura di tutte le aree verdi della città a livello pubblico ma anche di tutti i condomini e delle aziende e delle abitazioni private. Diciamo che quando facciamo riferimento ad un a livello più generale possiamo comprendere al loro interno la manutenzione di impianti di irrigazione, la raccolta delle foglie, la concimazione, la potatura di siepi e arbusti alberi ornamentali e nei casi più specifici dell’installazione e manutenzione di manti erbosi Insomma parliamo di servizi comunque abbastanza complicati e che naturalmente non possono fare tutti. Ci teniamo a specificare tutto ciò perché molte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021) Molto probabilmente avremmo già sentito parlare di tutte quelle ditte e professionisti che offrono un . Tutto questo perché chiaramente ci riferiamo di unmolto importante per la collettività oltre che per il singolo perché riguarda la cura di tutte le aree verdi della città a livello pubblico ma anche di tutti i condomini e delle aziende e delle abitazioni private. Diciamo che quando facciamo riferimento ad un a livello più generale possiamo comprendere al loro interno ladi impianti di irrigazione, la raccolta delle foglie, la concimazione, la potatura di siepi e arbusti alberi ornamentali e nei casi più specifici dell’installazione edi manti erbosi Insomma parliamo di servizi comunque abbastanza complicati e che naturalmente non possono fare tutti. Ci teniamo a specificare tutto ciò perché molte ...

Advertising

iltrenoromalido : Lo avevamo già previsto a febbraio in “binari vecchi e mezzi moderni”: il servizio sulla linea 3 comincia a mostrar… - Nicloud941 : @peppe_santi MA SERIO? CAZZO APRONO LE PRENOTAZIONI SE POI IL SERVIZIO È IN MANUTENZIONE. - dharma8288 : @GTT_Torino Sono 2 giorni e la frequenza in cui sia quella esterna che interna, sono fuori servizio è imbarazzante.… - iltrenoromalido : Lo avevamo previsto a febbraio in “binari vecchi e mezzi moderni”: il servizio sul Tram 3 comincia a mostrare qualc… - AngeloCristofa3 : RT @Cristoferbaldet: GROTTHAM CITY - LO SPIEGONE VESTE IN VERDE ! Grottaferrata, manutenzione del verde pubblico: continuano le perplessi… -