Serie A, il Consiglio Figc dà il via libera allo slittamento dei pagamenti degli stipendi (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Consiglio della Figc, riunito in mattinata, ha stabilito di dare il via libera allo slittamento del pagamento della rata di marzo degli stipendi di Serie A, accogliendo parzialmente la richiesta emersa in sede di assemblea della Lega. Gli emolumenti di marzo slitteranno nel loro termine ultimo di un mese, dunque con termine ultimo per il pagamento da maggio a giugno. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Ildella, riunito in mattinata, ha stabilito di dare il viadel pagamento della rata di marzodiA, accogliendo parzialmente la richiesta emersa in sede di assemblea della Lega. Gli emolumenti di marzo slitteranno nel loro termine ultimo di un mese, dunque con termine ultimo per il pagamento da maggio a giugno. SportFace.

