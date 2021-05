Real Madrid | tutto su Allegri se va via Zidane

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ilpunta su Massimiliano: è lui il prescelto per la successione a, che potrebbe fermarsi per un anno in attesa della Francia. A novanta minuti (di fuoco) alla fine della stagione, a tenere banco è il valzer degli allenatori: la Roma ha fatto la prima mossa con Mourinho, la Juventus attende ma è difficile credere che non abbia già preso una decisione e ilha deciso di puntare su Massimiliano. Perché è improbabile il ritorno dialla Juve Dopo che lo stessoha alimentato le voci su un suo addio ai Galcticos con parole che lasciano pochi dubbi, in Spagna si parla con insistenza dell’arrivo di Massimiliano. E la ...

'Superlega? Non ho più sentito Andrea Agnelli' approfondimento Caso Superlega: Uefa indaga su Juve,e Barça Poi la Christillin affronta il problema della Superlega che vede, Juve e ...... la dirigenza nerazzurra ha parlato col suo nuovo agente, Alejandro Camano , per portare avanti i discorsi per il prolungamento, alla luce degli interessi die Atletico .Tanti movimenti, incastri e ritorni. Con diversi allenatori top ancora in ballo, nei giorni in cui Zidane valuta l’addio - per la seconda volta - al Real Madrid. Il valzer internazionale delle ...Robert Lewandowski ha sempre sognato di giocare al Real Madrid. Anzi. Lui e il suo ex agente avevano un piano ben preciso per la carriera del centravanti. A raccontarlo è stato Cezary Kucharski, ex pr ...