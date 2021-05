Pokémon Presents: un nuovo evento di presentazione all’inizio di giugno? – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 17 maggio 2021) Un nuovo Pokémon Presents potrebbe essere in arrivo all’inizio di giugno, con annunci e presentazioni sui prossimi giochi.. Si stanno moltiplicando le voci che vogliono un nuovo Pokémon Presents in arrivo nei prossimi giorni, per la precisione all’inizio di giugno 2021, anche se si tratta solo di voci di corridoio senza alcuna base verificabile, per il momento. Non risultano particolari prove a sostegno di quest’idea di un nuovo Pokémon Presents in arrivo, ma è certo che ci sarebbe bisogno di nuove informazioni sulla serie, considerando che dopo l’annuncio di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, i remake della quarta generazione … Notizie ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 17 maggio 2021) Unpotrebbe essere in arrivodi, con annunci e presentazioni sui prossimi giochi.. Si stanno moltiplicando le voci che vogliono unin arrivo nei prossimi giorni, per la precisionedi2021, anche se si tratta solo di voci di corridoio senza alcuna base verificabile, per il momento. Non risultano particolari prove a sostegno di quest’idea di unin arrivo, ma è certo che ci sarebbe bisogno di nuove informazioni sulla serie, considerando che dopo l’annuncio diDiamante Lucente e Perla Splendente, i remake della quarta generazione … Notizie ...

Advertising

Asgard_Hydra : Pokémon Presents in arrivo per i rumor: ecco quando e cosa ci dobbiamo aspettare - - IoMeNintendo : RT @PokeMillennium: Rumor: in arrivo un Pokémon Presents a inizio giugno? #PokemonMillennium #PokemonPresents #rumor Continua su https://t.… - HDblog : Pokémon Presents in arrivo per i rumor: ecco quando e cosa ci dobbiamo aspettare - MaryMix1999 : RT @PokeMillennium: Rumor: in arrivo un Pokémon Presents a inizio giugno? #PokemonMillennium #PokemonPresents #rumor Continua su https://t.… - MaryMix1999 : RT @Nextplayer_it: Rumor - il mese prossimo ci sarà un nuovo Pokémon Presents -