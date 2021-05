(Di lunedì 17 maggio 2021) Il cast racconta l'avventura dei protagonisti di, una commedia sociale che fa propria ladei mastri della comicità italiana: su Sky Primafila dal 15 maggio.nasce da una necessità: raccontare il disagio sociale del nostro presente. Non ha dubbi Antonio Adinolfi che ha prodotto il film (in streaming su Sky Primafila dal 15 maggio), esordio alla regia di Eleonora Ivone, qui anche interprete e sceneggiatrice con Angelo Longoni, autore della pièce teatrale omonima da cui la commedia è tratta. La storia è semplice: quando Marco piccolo imprenditore in difficoltà economiche, si ritrova per l'ennesima volta alle prese con una cartella esattoriale, decide di fare l'unica cosa che gli permetterebbe, suo malgrado, di salvare l'azienda ed evitare il licenziamento dei dipendenti, ovvero una rapina a …

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Ostaggi, a lezione di tragicomico con Tognazzi, Pannofino, Cotta e Incontrada -

Ultime Notizie dalla rete : Ostaggi lezione

Movieplayer.it

Conclusioni Concludiamo la recensione diribadendo l'indubbio apprezzamento per un'opera prima capace di riproporre ladella commedia all'italiana. Il film ha il pregio di spaziare ...La "" positiva della pandemia è proprio questa: grazie al lavoro di network scientifici ... Se questa volta fosse diverso, se il Covid - 19 ci rendessedella paura, ci sarebbe da ...Il cast racconta l'avventura dei protagonisti di Ostaggi, una commedia sociale che fa propria la lezione dei mastri della comicità italiana: su Sky Primafila dal 15 maggio. Ostaggi nasce da una necess ...Da video Sparatoria in una scuola in Russia: 9 morti | Il killer: 'Odio tutti e sono Dio'. Un giovane di 19 anni aperto il fuoco in una scuola in Russia provocando la morte di nove persone. 'Due mesi ...