MotoGP, Pol Espargarò: “L’incidente al via? Colpa di Morbidelli”, l’italiano: “Responsabilità da condividere” (Di lunedì 17 maggio 2021) Tra i tanti momenti decisivi del Gran Premio di Francia 2021 di MotoGP disputato ieri, ne abbiamo visto uno già nel corso del primo giro. Protagonisti i due piloti del team Yamaha Petronas e Pol Espargarò. Il terzetto stava imboccando la chicane 9-10 la “Chemin aux Boeufs” con in palio la settima posizione. La staccata ha visto lo spagnolo avere un leggero sobbalzo mentre provava a infilare Valentino Rossi, mentre Franco Morbidelli (il più interno dei tre) frenava tardissimo, tanto da andare a toccare il portacolori del team Repsol Honda. A quel punto si è dato il via al classico effetto “domino”. Morbidelli colpisce Espargarò che, a sua volta, allarga la traiettoria e tocca il “Dottore”. Risultato? Il pilota romano finisce nella ghiaia, Valentino Rossi è costretto a perdere ben sei ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Tra i tanti momenti decisivi del Gran Premio di Francia 2021 didisputato ieri, ne abbiamo visto uno già nel corso del primo giro. Protagonisti i due piloti del team Yamaha Petronas e Pol. Il terzetto stava imboccando la chicane 9-10 la “Chemin aux Boeufs” con in palio la settima posizione. La staccata ha visto lo spagnolo avere un leggero sobbalzo mentre provava a infilare Valentino Rossi, mentre Franco(il più interno dei tre) frenava tardissimo, tanto da andare a toccare il portacolori del team Repsol Honda. A quel punto si è dato ilal classico effetto “domino”.colpisceche, a sua volta, allarga la traiettoria e tocca il “Dottore”. Risultato? Il pilota romano finisce nella ghiaia, Valentino Rossi è costretto a perdere ben sei ...

