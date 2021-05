Mario Draghi al Quirinale | a remare contro sono quelli del Pd perché temono le elezioni

(Di lunedì 17 maggio 2021) Pd e Lega continuano a guardarsi in cagnesco. O meglio è il Pd che teme che Salvini voglia staccare la spina al governo per andare al voto. Questo il motivo per il quale lo stesso Salvini si dice pronto a votare perpresidente della Repubblica. Una mossa che accelererebbe il voto, come ha fatto notare Giorgia Meloni. “Nel Pd – scrive Il Giornale –convinti che nei piani di Matteo Salvini ci sia sempre più l’obiettivo di staccare la spina alla legislatura subito dopo l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, nel 2022. «Più i sondaggi premiano FdI, più lui vorrà andare a votare prima possibile», ragiona con i suoi la capogruppo Debora Serracchiani. Uno sbocco che il Pd vuole evitare ad ogni costo”. LEGGI ANCHE Servizi, trae Conte telefonata di fuoco. "Non puoi farmi questo". "E invece è cosa fatta" Elsa ...

L'orientamento del presidente del Consiglio,, sulla base delle indicazioni scientifiche, è di allungare l'orario del coprifuoco alle 23. Si tratta però sull'orario: alle 23 o più ...Somiglia a una manovra finanziaria il nuovo Sostegni Bis , il settimo provvedimento per aiutare l'economia dall'inizio dell'epidemia. Un decreto ad ampio raggio, tanto chel'ha ribattezzato decreto "Imprese, lavoro, professioni" e la sua consistente portata ne giustifica il paragone: 40 miliardi di euro, soldi in deficit, cioè da prendere in prestito. 18 ...Che in 2200 anni non siamo riusciti a fare un ponte per superare uno stretto di 3 km che separa 5 mln di cittadini dal resto del Paese ha dell’incredibile ...La cabina di regia sulle misure di contenimento del Covid dovrebbe essere cominciata, a quanto si apprende da fonti ministeriali, alle 16 a Palazzo Chigi .