Mahrez | “Voglio concludere la mia carriera in Inghilterra al Manchester City”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ryad, giocatore del, ha rilasciato un’intervista a RMC Sport. Sul suo futuro, l’algerino ha dichiarato: “Sto benissimo al. Non ho voglia di cercare un altro club. Non so come andrà a finire la situazione, ma mi trovo bene in questa città estare qui ancora a lungo.la miainal”. Sulla vittoria della Premier League. “Con il Leicester ho vinto il mio primo titolo e nessuno si aspettava che ciò accadesse. Avrò sempre ricordi speciali di questo evento ma anche vincerlo colha il suo valore. Non è stato facile. La concorrenza era tanta ogni ...

Ultime Notizie dalla rete : Mahrez Voglio

A disposizione: Zack Steffen, Kyle Walker, Eric García, Fernandinho, Bernardo Silva, Riyad Mahrez. Una stagione fin qui da incorniciare e che potrebbe essere ancora migliore dopo la finalissima di Champions League del 29 maggio. Il Manchester City ha vinto la Premier League ma non si accontenta. Manchester City PSG 2-0 (4-1) Mahrez 11', 63'