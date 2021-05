Madame difende Sangiovanni | “Non è un raccomandato”

(Di lunedì 17 maggio 2021)dopo le accuse di raccomandazione. Se a vincere Amici 2021 è stata Giulia Stabile non c’è dubbio che il personaggio più apprezzato e premiato sia stato proprio, il suo fidanzato. Il cantante ha attirato l’attenzione degli esperti del settore e del pubblico, tanto da fare incetta di premi, da quello della Critica sino a quello delle Radio. Estroso e pieno di talento,può contare su tantissimi fan e sull’amicizia con un astro nascente della musica,. La cantante di Sanremo 2021 ha un rapporto speciale con l’artista di Amici 2021 che qualche tempo fa era stato raccontato proprio dalla madre del concorrente. In una lunga intervista rilasciata a DiPiù, la donna aveva svelato il passato difficile del cantante e la rinascita arrivata ...

Advertising

ElisaDiGiacomo : Sangiovanni, Madame lo difende dalle accuse del web: 'Non è raccomandato' - tuttopuntotv : Sangiovanni raccomandato da Madame? Lei lo difende #amici20 #amici2020 #Sangiovanni #Madame - blogtivvu : Madame difende Sangiovanni e svela come è arrivato ad Amici 20 - angy_imma : RT @diciottovann1: madame che difende il nostro sangio???????? @sonolamadame1 #Amici20 #amemici20 #sangiovanni -

Ultime Notizie dalla rete : Madame difende

Leggi anche Sangiovanni raccomandato?il cantante di Amici dalle accuse Giulia ha parlato anche dell' amore che prova per Sangiovanni , che durante il suo percorso l'ha aiutata davvero ...Ho capito subito" ha confessatocercando di spiegare il rapporto che la lega a Sangiovanni "L'ho presentato a Bias, a Falso Nueve. Falso Nueve ha proposto Amici di Maria" . La cantante ci ha ...Su Twitter, Madame ha spiegato come ha fatto Sangiovanni ad arrivare ad Amici 20: la cantante nega che Sangio abbia avuto 'favoritismi' ...La collega e amica di Sangiovanni, Madame, si espone per supportare il cantante concorrente dell'ultima edizione di "Amici": "Non è raccomandato" ...