La Cina si propone come mediatrice e chiede cessate il fuoco e aiuti umanitari

La Cina si propone come mediatrice nel conflitto in corso tra Israele e Hamas. L'offerta – giunta domenica per bocca del ministro degli Esteri Wang Yi durante un incontro di emergenza del Consiglio di Sicurezza Onu – catapulta Pechino al centro della diplomazia internazionale, finora incapace di riportare la pace tra Hamas e Israele. La proposta cinese, che prevede la disponibilità a ospitare colloqui tra le due parti, giunge mentre Pechino esercita la presidenza di turno al Consiglio e si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

