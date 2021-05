La Cina non è un modello (Di lunedì 17 maggio 2021) Questa è un’osmosi nella guerra. Chiamatela come volete, ma i vincitori tendono sempre ad assumere la forma dei vinti”, dice uno degli ufficiali del libro “Il nudo e il morto” di Norman Mailer, che aggiunge: “Potremmo diventare fascisti dopo avere vinto la guerra”. Così inizia il lungo articolo dello storico Niall Ferguson sullo Spectator. “Gli americani sono stati a lungo ossessionati dall’idea dell’osmosi della guerra. Durante la prima Guerra fredda gli opinionisti conservatori credevano che una sorta di convergenza fosse in atto, e che gli Stati Uniti potessero finire per assomigliare – sotto alcuni punti di vista – all’antagonista sovietico. George Orwell aveva profetizzato che tutte le superpotenze nucleari sarebbero diventate degli stati totalitari, e Dwight Eisenhower temeva il potere del ‘complesso militare-industriale’. Anche la sinistra aveva sposato questa tesi che, inutile ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 maggio 2021) Questa è un’osmosi nella guerra. Chiamatela come volete, ma i vincitori tendono sempre ad assumere la forma dei vinti”, dice uno degli ufficiali del libro “Il nudo e il morto” di Norman Mailer, che aggiunge: “Potremmo diventare fascisti dopo avere vinto la guerra”. Così inizia il lungo articolo dello storico Niall Ferguson sullo Spectator. “Gli americani sono stati a lungo ossessionati dall’idea dell’osmosi della guerra. Durante la prima Guerra fredda gli opinionisti conservatori credevano che una sorta di convergenza fosse in atto, e che gli Stati Uniti potessero finire per assomigliare – sotto alcuni punti di vista – all’antagonista sovietico. George Orwell aveva profetizzato che tutte le superpotenze nucleari sarebbero diventate degli stati totalitari, e Dwight Eisenhower temeva il potere del ‘complesso militare-industriale’. Anche la sinistra aveva sposato questa tesi che, inutile ...

