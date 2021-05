Juventus-Inter, Paparesta: “un errore affidare la partita a Calvarese, era condizionato” (Di lunedì 17 maggio 2021) Continuano ad arrivare tante reazioni sulla partita del campionato di Serie A tra Juventus e Inter. Ottima prestazione della squadra di Andrea Pirlo che è ancora in corsa per la qualificazione in Champions League, i bianconeri hanno vinto con il risultato di 3-2 e non sono mancate le polemiche. Botta e risposta tra Cristiano Ronaldo e Lukaku, allo scadere del primo tempo il gol di Cuadrado su deviazione di Eriksen. Nella ripresa la squadra di Conte trova il pareggio con un autogol di Chiellini, nel finale il discusso calcio di rigore concesso su Cuadrado e trasformato dallo stesso colombiano. Nel mirino è finita anche l’eccessiva espulsione di Bentancur. Juventus, il casting per la panchina: il sogno, il ritorno, la pazza idea e due outsider Paparesta su ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 17 maggio 2021) Continuano ad arrivare tante reazioni sulladel campionato di Serie A tra. Ottima prestazione della squadra di Andrea Pirlo che è ancora in corsa per la qualificazione in Champions League, i bianconeri hanno vinto con il risultato di 3-2 e non sono mancate le polemiche. Botta e risposta tra Cristiano Ronaldo e Lukaku, allo scadere del primo tempo il gol di Cuadrado su deviazione di Eriksen. Nella ripresa la squadra di Conte trova il pareggio con un autogol di Chiellini, nel finale il discusso calcio di rigore concesso su Cuadrado e trasformato dallo stesso colombiano. Nel mirino è finita anche l’eccessiva espulsione di Bentancur., il casting per la panchina: il sogno, il ritorno, la pazza idea e due outsidersu ...

