Italia Viva, nella “casa della partecipazione” la democrazia non esiste: scelte dall’alto, statuto ignorato, base tradita. Un parlamentare deluso: “È un Renzi fan club” (Di lunedì 17 maggio 2021) Era l’ottobre 2019 quando Matteo Renzi, fresco di uscita dal Pd, lanciava un inedito contest per il suo nuovo progetto politico. “Facciamo una cosa diversa dagli altri partiti: decidiamo il logo tutti insieme!”, scriveva su Facebook, chiedendo ai simpatizzanti di scegliere una di tre proposte grafiche. “Mi piace l’idea che questa casa sia un luogo ricco di partecipazione”, spiegava. A distanza di due anni e mezzo, però – ironia della sorte – l’avveniristico simbolo blu-fucsia resta più o meno l’unica cosa su cui gli iscritti di Italia Viva sono stati chiamati a esprimersi. Il partito, raccontano dall’interno, è uno scafo che imbarca acqua ogni giorno, minato dalla perdita di credibilità del suo leader, dall’assenza di un’identità politica e – più di tutto – da una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Era l’ottobre 2019 quando Matteo, fresco di uscita dal Pd, lanciava un inedito contest per il suo nuovo progetto politico. “Facciamo una cosa diversa dagli altri partiti: decidiamo il logo tutti insieme!”, scriveva su Facebook, chiedendo ai simpatizzanti di scegliere una di tre proposte grafiche. “Mi piace l’idea che questasia un luogo ricco di”, spiegava. A distanza di due anni e mezzo, però – ironiasorte – l’avveniristico simbolo blu-fucsia resta più o meno l’unica cosa su cui gli iscritti disono stati chiamati a esprimersi. Il partito, raccontano dall’interno, è uno scafo che imbarca acqua ogni giorno, minato dalla perdita di credibilità del suo leader, dall’assenza di un’identità politica e – più di tutto – da una ...

Advertising

fattoquotidiano : L'ULTIMO FLOP DEI RENZIANI Sarà che Italia Viva di elettori non ne ha poi molti, però un flop così nemmeno dalla “… - reportrai3 : Il parlamentare Italia Viva Nobili ha presentato un'interrogazione che si basa su un dossier falso. Ci accusa di av… - ilfoglio_it : I fatti risalgono al 2005, quando il leader di Italia Viva era presidente della provincia di Firenze. Per M5s, Lega… - rumba15342942 : RT @g_giuseppina: Italia Viva e Matteo Renzi Premier.. - doomboy : @Nonha_stata Oh mamma mia...'ci siamo vaccinati, come Italia Viva chiedeva da tempo'... -