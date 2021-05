Israele - Hamas: ebrei e arabi, rischio guerra civile. L'orrore dei linciaggi (Di lunedì 17 maggio 2021) L'orrore dei linciaggi scuote Israele. Non solo i razzi di Gaza, esplodono violenze nelle città a popolazione mista. Colpiti anche i bambini di ALDO BAQUIS Video Il bombardamento sull'abitazione del ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) L'deiscuote. Non solo i razzi di Gaza, esplodono violenze nelle città a popolazione mista. Colpiti anche i bambini di ALDO BAQUIS Video Il bombardamento sull'abitazione del ...

rubio_chef : Israele ha bombardato la sede di @AlJazeera_World e @AP #Gaza. Se Israele bombarda i giornalisti e dice che bombard… - fattoquotidiano : L'ANALISI Anche in passato Israele ha condotto operazioni militari su infrastrutture civili o umanitarie, sia a Ga… - riotta : Lo scudo antimissili di Israele Cupola di ferro fu finanziato dal presidente @BarackObama nel tentativo, vano, di assicurare pace con Hamas - falcao_fo : @franzmakk Guarda che stai parlando dei califfi di hamas, i veri fascisti... In Israele non c'è nessuna dittatura.… - Giangi_ilBoomer : #Gaza I bombardamenti mirati di #Israele uccidono 50 bambini. E pensa se avessero lanciato a cazzo. #17maggio… -