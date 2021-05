Il territorio palestinese è stato progressivamente occupato, ma non come nella mappa che condividete su FB (Di lunedì 17 maggio 2021) In occasione dell’ultimo conflitto tra israeliani e palestinesi nella striscia di Gaza, che negli ultimi giorni si è sviluppato secondo la solita escalation, è tornata a circolare una mappa virale che, almeno da 10 anni, conquista periodicamente i social network, ogni volta che gli scontri si acuiscono. Si tratta di una condivisione diventata nuovamente nota grazie alla pubblicazione della pagina Facebook MamAfrica e che anche su Twitter ha suscitato qualche dibattito in seguito al tweet dello scrittore Gianrico Carofiglio (che ha prontamente fatto marcia indietro sul tema, dopo le tante segnalazioni che gli sono arrivate). La mappa occupazione Palestina, infatti, presenta una serie di errori che ne inficiano la veridicità. LEGGI ANCHE > L’operazione simpatia dell’esercito israeliano su TikTok (mentre i social rimuovono per errore i ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 17 maggio 2021) In occasione dell’ultimo conflitto tra israeliani e palestinesistriscia di Gaza, che negli ultimi giorni si è sviluppato secondo la solita escalation, è tornata a circolare unavirale che, almeno da 10 anni, conquista periodicamente i social network, ogni volta che gli scontri si acuiscono. Si tratta di una condivisione diventata nuovamente nota grazie alla pubblicazione della pagina Facebook MamAfrica e che anche su Twitter ha suscitato qualche dibattito in seguito al tweet dello scrittore Gianrico Carofiglio (che ha prontamente fatto marcia indietro sul tema, dopo le tante segnalazioni che gli sono arrivate). Laoccupazione Palestina, infatti, presenta una serie di errori che ne inficiano la veridicità. LEGGI ANCHE > L’operazione simpatia dell’esercito israeliano su TikTok (mentre i social rimuovono per errore i ...

