Harry e Meghan Markle «devono rinunciare ai titoli reali» (Di lunedì 17 maggio 2021) Il personale di Buckingham Palace vuole che Harry d'Inghilterra rinunci ai titoli reali. Tutti gli assistenti di Sua Maestà sono rimasti infatti indignati davanti alle scioccanti critiche mosse dal principe contro suo padre, Carlo d'Inghilterra. «Mi ha cresciuto come hanno cresciuto lui», ha dichiarato il duca di Sussex a Dax Shepard, che lo ha intervistato per il podcast Armchair Expert.

