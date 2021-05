Giulia Stabile torna sui social dopo la vittoria ad Amici | le sue prime parole

(Di lunedì 17 maggio 2021)è stata decretata come la nuova vincitrice di quest’ultima edizione di. La ballerina fin dall’inizio del suo percorso si era subito fatta notare dai professori e dal pubblico da casa. E il suo grande talento ha fatto sì che fosse proprio lei ad alzare il trofeo di questa edizione. L’ex allieva all’interno … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Raggiunta dall' AdnKronos , la maestra di danza diha raccontato la vera essenza della ballerina che ieri ha trionfato ad Amici 20 conquistando la prima posizione. Ecco le parole di Flaminia Buccellato che fanno assolutamente riflettere.Ad aggiudicarsi questa edizione di 'Amici' - come si sa - è stata la ballerina. Tv,ha vinto la 20edizione di Amici, battuto il superfavorito Sangiovanni https://terninrete.it/...E ha visto trionfare la splendida Giulia Stabile. Oltre, però, ad aver ringraziato i suoi sostenitori, Sangiovanni non ha affatto potuto fare a meno di spendere dolci parole per la “sua” Giulia. Leggi ...Amici 20: Sangiovanni affida a Instagram le prime parole dopo la finale e la vittoria della fidanzata Giulia Stabile ...