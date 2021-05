Esport | in diretta e in streaming la finale di «eTimvision Cup»

(Di lunedì 17 maggio 2021) Le emozioni degli sport elettronici, gli, proseguono su TIMVISION, la TV di TIM, a colpi di controller. Domani le squadredi Atalanta e Juventus, rappresentate rispettivamente dai pro-player Gianluca "bestia93 x" Castellano e Angelo "cocchi20" La Piscopia, si contenderanno laCUP, anticipando ladella Coppa Italia TIMVISION Cup che si giocherà il 19 maggio al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. La partita sarà giocata su PES al meglio dei tre incontri e trasmessa insu TIMVISION a partire dalle ore 20.30. Per vivere al meglio la gara in, i commenti saranno affidati alle voci dei caster Tommaso Lalli e Alvise Zennaro, che alterneranno interviste e approfondimenti tecnici alle immagini live dal ...

...partner tecnico che si occuperanno di commentare inla gara e ci offriranno approfondimenti su tutti gli eventi principali della serata. Vi ricordiamo che Fordzilla HD GP è un torneo..."Attraverso gli- ha proseguito Monterosso - le nuove generazioni vedono un modo per ... La fase finale sarà trasmessa insulle piattaforme social e su una tv nazionale".Riccardo Pizzinelli aka Piz è uno streamer molto conosciuto ed è anche un pro player di Fortnite per i Morning Star. Abbiamo fatto quattro chiacchiere con lui per capire com'è la vita di un giocatore ...Lunedì 17 maggio 2021, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, si svolgerà il Convegno organizzato di concerto tra l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e l’Ordine degli Avvocati di Roma, dal titolo ...