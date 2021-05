Dietorelle: la pubblicità del bacio tra due donne infiamma i social (VIDEO) (Di lunedì 17 maggio 2021) La nuova pubblicità di Dietorelle con il bacio tra due ragazze ha infiammato i social, scatenando le critiche di Vittorio Sgarbi ma anche le reazioni positive di numerosi utenti. Vittorio Sgarbi si è schierato contro la nuova pubblicità di Dietorelle, rea di aver incluso un bacio tra due donne, definendola immorale per i bambini e pornografica, scatenando così la reazione di numerosi utenti che sui social hanno invece difeso lo spot in questione, che potete vedere nel VIDEO qui sotto. Ormai da diverse settimane, in TV viene trasmesso uno spot tramite il quale Dietorelle pubblicizza i suoi prodotti senza zucchero utilizzando lo slogan "La dolcezza non ha bisogno di zucchero ma di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 maggio 2021) La nuovadicon iltra due ragazze hato i, scatenando le critiche di Vittorio Sgarbi ma anche le reazioni positive di numerosi utenti. Vittorio Sgarbi si è schierato contro la nuovadi, rea di aver incluso untra due, definendola immorale per i bambini e pornografica, scatenando così la reazione di numerosi utenti che suihanno invece difeso lo spot in questione, che potete vedere nelqui sotto. Ormai da diverse settimane, in TV viene trasmesso uno spot tramite il qualepubblicizza i suoi prodotti senza zucchero utilizzando lo slogan "La dolcezza non ha bisogno di zucchero ma di ...

VittorioSgarbi : Nostalgia per la pubblicità Barilla. La “Famiglia Dietorelle” sostituisce quella cristiana. E’ il dominio del mondo… - VittorioSgarbi : Oscena la pubblicità di Dietorelle con bambini e un uomo e due donne. - amarituda : Quando ho visto il bacio mi sono detta, ma mica mo saranno così beoti da fare alle dietorelle pubblicità gratis? #einvece - gieffeci71 : RT @nonelarena: #nonelarena @VittorioSgarbi: 'Se tu esalti un rapporto sessuale a tre, sembrerà normale. Tutto quello che puoi fare non dev… - iq_196 : RT @VittorioSgarbi: Nostalgia per la pubblicità Barilla. La “Famiglia Dietorelle” sostituisce quella cristiana. E’ il dominio del mondo gay… -