Denise Pipitone | parla Felice Grieco | “Volevo trattenerla | non ho potuto”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ospite a “Storie italiane”,ha confessato i propri sensi di colpa per non aver trattenuto: “, non ho” (Screenshot video)Ancora la vicenda di, la bambina, all’epoca dei fatti, scomparsa nel nulla a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004, al centro dell’odierna puntata di “Storie italiane“, spin-off dello storico e longevo programma di Rai 1 “Uno mattina”: ospite della bella e brava Eleonora Daniele è stato, la guardia giurata che il primo ottobre del 2004, quindi un mese dopo la scomparsa di, immortalò in un video, girato alla stazione di Milano, una bambina che per i connotati fisici e per ...

Felice Grieco , la guardia giurata che girò il famoso video di Milano , datato ottobre 2004, in cui si vedeva in stazione una bambina che sembrava esseresia per la somiglianza evidente quanto per la sua parlata spiccatamente siciliana: "Si, è stato un senso di colpa non averla trattenuta, fermata, magari non era lei ma almeno ci si ...Questi ultimi giorni, lo sappiamo benissimo, sono dei giorni particolarmente intensi per il caso. Riaperto dopo ben 17 anni, sembrerebbe che sia arrivato quasi il punto di svolta. Anche perché, lo sappiamo benissimo, in queste ultime ore sta accadendo davvero di tutto. A partire ...L'avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, svela nuovi particolari sull'ultima lettera anonima ricevuta mercoledì scorso da un probabile testimone rimasto ancora anonimo Metti mi piace su Facebook ...La guardia giurata Felice Grieco torna ad esprimersi sul caso di Denise Pipitone ricordandosi quando, nel 2004, vide una bimba a lei molto somigliante ...