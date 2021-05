Denise Pipitone, l’ipotesi scioccante: “Vogliono far cessare le indagini” (Di lunedì 17 maggio 2021) Si continua a parlare di Denise Pipitone. Secondo l’ex PM Maria Angione la bambina potrebbe essere ancora viva e per questo va cercata. Denise Pipitone (Google Images)Continuano le ricerche su Denise Pipitone. Sono tante le strade da percorrere, una più diversa dell’altra. Alcune di queste però potrebbero convergere. Intanto si studiano varie situazioni. In particolare non è mai stata mollata quella rapimento da parte dei rom. Naturalmente la speranza di tutti è che Denise Pipitone sia ancora viva. Questa è sempre stata la ferma convinzione di mamma Piera che non si è mai arresa, nemmeno per un secondo, e da anni cerca la verità. Una verità che sembra essere continuamente ostacolata da qualcuno. Per l’ex PM su Denise ... Leggi su chenews (Di lunedì 17 maggio 2021) Si continua a parlare di. Secondo l’ex PM Maria Angione la bambina potrebbe essere ancora viva e per questo va cercata.(Google Images)Continuano le ricerche su. Sono tante le strade da percorrere, una più diversa dell’altra. Alcune di queste però potrebbero convergere. Intanto si studiano varie situazioni. In particolare non è mai stata mollata quella rapimento da parte dei rom. Naturalmente la speranza di tutti è chesia ancora viva. Questa è sempre stata la ferma convinzione di mamma Piera che non si è mai arresa, nemmeno per un secondo, e da anni cerca la verità. Una verità che sembra essere continuamente ostacolata da qualcuno. Per l’ex PM su...

Advertising

MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, ex pm Maria Angioni: “Più persone hanno collaborato al sequestro” #DenisePipitone… - Corriere : Denise Pipitone, il caso torna ad infiammare l’interesse mediatico - fanpage : #DenisePipitone, parole forti da parte della pm Maria Angioini - ricatti88 : RT @tempoweb: Denise Pipitone, cosa spunta dalla carte. L'ex pm Maria Angioni a Mattino5: 'Portata via in barca, qualcuno ha visto' #mattin… - tempoweb : Denise Pipitone, cosa spunta dalla carte. L'ex pm Maria Angioni a Mattino5: 'Portata via in barca, qualcuno ha vist… -