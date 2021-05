Ddl Zan, la Chiesa apre: si faccia la legge, ma la scrivano meglio (Di lunedì 17 maggio 2021) Se la politica esita e si divide la Chiesa va oltre e guarda la realtà. Cosicché, nel giorno di lotta contro tutte le omofobie, bifobie e transfobie, oggi 17 maggio, il Corriere della sera intervista il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei (la conferenza dei vescovi italiani) che apre al ddl Zan. “Guardi, che ci si ponga il problema di difendere le persone omosessuali da insulti omofobi, aggressioni o violenze, per me non è né è mai stato un problema, ci mancherebbe - dice il Cardinale-. Tutte le creature devono essere difese, protette e tutelate. Però la legge dev’essere chiara e non prestarsi a sottointesi”. Che andrebbe corretto, non affossato, il ddl Zan, secondo il Cardinale. Bassetti, però chiede al legislatore italiano più chiarezza: “La chiarezza. In ogni legge, lo dico da cittadino, il testo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Se la politica esita e si divide lava oltre e guarda la realtà. Cosicché, nel giorno di lotta contro tutte le omofobie, bifobie e transfobie, oggi 17 maggio, il Corriere della sera intervista il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei (la conferenza dei vescovi italiani) cheal ddl Zan. “Guardi, che ci si ponga il problema di difendere le persone omosessuali da insulti omofobi, aggressioni o violenze, per me non è né è mai stato un problema, ci mancherebbe - dice il Cardinale-. Tutte le creature devono essere difese, protette e tutelate. Però ladev’essere chiara e non prestarsi a sottointesi”. Che andrebbe corretto, non affossato, il ddl Zan, secondo il Cardinale. Bassetti, però chiede al legislatore italiano più chiarezza: “La chiarezza. In ogni, lo dico da cittadino, il testo ...

matteosalvinimi : Letta e Grillo vogliono la Lega fuori dal governo per approvare Ius Soli, Ddl Zan e patrimoniale? Poveri illusi, gl… - LegaSalvini : ??#Salvini: “Letta e Grillo vogliono la Lega fuori dal governo per approvare Ius Soli, Ddl Zan e patrimoniale? Pove… - LegaSalvini : IL GIORNALE: «SCONTRI IN PIAZZA CON LA POLIZIA, ECCO I PROGRESSISTI DEL DDL ZAN» - MarfiaRos : RT @Misurelli77: #17maggio Giornata internazionale contro l'omofobia L'odio non è un opinione L'odio non è libertà di espressione Si DDL Za… - Carlo_A_Macc : RT @Luca_Fantuzzi: Ma vergognatevi. L’apertura del cardinale Bassetti (Cei): «Il ddl Zan? Possono farlo ma deve essere più chiaro» https:… -