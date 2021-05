Covid:Zingaretti,per imprese Lazio provvedimenti per 100 mln (Di lunedì 17 maggio 2021) "In tutto il Lazio senza sosta si sta lavorando al successo della campagna vaccinale. Sono 2milioni 650mila le dosi somministrate nel Lazio. Questi risultati incoraggianti ci indicano l'aprirsi di una ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) "In tutto ilsenza sosta si sta lavorando al successo della campagna vaccinale. Sono 2milioni 650mila le dosi somministrate nel. Questi risultati incoraggianti ci indicano l'aprirsi di una ...

Advertising

TgLa7 : #Covid, #Zingaretti: riaperture possibili grazie a scelte rigorose - AnsaRomaLazio : Covid:Zingaretti,per imprese Lazio provvedimenti per 100 mln. 'La vita e il lavoro sono i nostri due grandi obietti… - corriereroma : Vaccini Lazio, mortalità per Covid negli over 80 diminuita del 95%. Zingaretti: «Ce l’abbiamo fatta» - Dome689 : RT @TgLa7: #Covid, #Zingaretti: riaperture possibili grazie a scelte rigorose - margherita951 : RT @TgLa7: #Covid, #Zingaretti: riaperture possibili grazie a scelte rigorose -