Covid, Galli torna a parlare (a un convegno): «Vaccinare velocemente i giovani se vogliamo l'immunità di gregge» (Di lunedì 17 maggio 2021) Nella sua pausa dai media, il professor Massimo Galli è tornato a dire la sua sulla gestione pandemia nel corso di un incontro per il ciclo di alta formazione Horizon Academy. Il Direttore del Reparto di Malattie Infettive all'Ospedale Sacco di Milano è entrato nel vivo di una delle questioni che saranno centrale nelle prossime settimane: la vaccinazione dei più giovani contro il Coronavirus. «Ormai è chiaro che, soprattutto con le varianti, questa fascia d'età è un importante serbatoio di infezione», ha dichiarato. «Non potremo auspicare all'immunità di gregge se non saremo in grado di fare i vaccini nel più breve tempo possibile anche i bambini e i ragazzi». Secondo Galli è dunque positiva l'approvazione da parte della Food and Drug Administration del vaccino Pfizer per i ...

