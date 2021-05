Coprifuoco, è ufficiale: slitta l’orario. La decisione del governo (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Coprifuoco si sposta alle 23. E’ quanto emerge dalla cabina di regia che si è riunita quest’oggi per discutere sulle prossime riaperture. slitta l’orario del Coprifuoco: la decisione del governo Il provvedimento riguarda soltanto le zone gialle e verrà inserito nel nuovo decreto legge che verrà varato in Consiglio dei ministri. Nelle prossime settimane, invece, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilsi sposta alle 23. E’ quanto emerge dalla cabina di regia che si è riunita quest’oggi per discutere sulle prossime riaperture.del: ladelIl provvedimento riguarda soltanto le zone gialle e verrà inserito nel nuovo decreto legge che verrà varato in Consiglio dei ministri. Nelle prossime settimane, invece, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

