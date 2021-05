«Ce l’abbiamo fatta» ha scritto la presentatrice. Che ha scelto un look color corallo (Di lunedì 17 maggio 2021) Abiti da sposa in base all'età 2021 guarda le foto Fiori d’arancio per Camila Raznovich. La presentatrice televisiva, 46 anni, ha sposato l’imprenditore francese Loic Fleury. Un sì pronunciato il 14 maggio a Milano, con rito civile celebrato dal sindaco della città Beppe Sala. Poi entrambi gli sposi hanno condiviso gli scatti su Instagram. Leggi anche › Matrimoni 2021, torna la festa: le nuove regole per ricevimento, musica e bomboniere Camila Raznovich: «We did it» «We did it», «Ce ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 maggio 2021) Abiti da sposa in base all'età 2021 guarda le foto Fiori d’arancio per Camila Raznovich. Latelevisiva, 46 anni, ha sposato l’imprenditore francese Loic Fleury. Un sì pronunciato il 14 maggio a Milano, con rito civile celebrato dal sindaco della città Beppe Sala. Poi entrambi gli sposi hanno condiviso gli scatti su Instagram. Leggi anche › Matrimoni 2021, torna la festa: le nuove regole per ricevimento, musica e bomboniere Camila Raznovich: «We did it» «We did it», «Ce ...

