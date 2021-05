BCC Napoli main sponsor del Navigare | il Salone Nautico Internazionale di Napoli dal 20 al 28 novembre al CN Posillipo e Molo Luise

Advertising

Il_Mezzogiorno : BCC Napoli main sponsor del Navigare, il Salone Nautico Internazionale di Napoli - ferpress : La BCC di #Napoli main sponsor del Salone Nautico Internazionale di Napoli dal 20 al 28 novembre - Ferpress - ilnautilus : Navigare: il Salone Nautico Internazionale di Napoli dal 20 al 28 novembre al CN Posillipo e Molo Luise La BCC di… - PrimaCommunica2 : RT @ITALICOM1: #Aziende BCC Napoli main sponsor del Navigare, il Salone Nautico Internazionale di Napoli - ITALICOM1 : #Aziende BCC Napoli main sponsor del Navigare, il Salone Nautico Internazionale di Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : BCC Napoli

Agenzia ANSA

... che hanno conferito la dizione di Internazionale al salone Navigare (unico aperché il Nauticsud non gode dello stesso riconoscimento, ndr), ma anche dal supporto delladiche ...C'è il presidente della Banca di Credito Cooperativo diAmedeo Manzo nel cast del film "Quel posto nel tempo" di Giuseppe Alessio Nuzzo sull'... un presidente di una, "che si batte per la ...(FERPRESS) – Napoli, 17 MAG – La Banca di Credito Cooperativo di Napoli, presieduta da Amedeo Manzo, diventa il main sponsor del Navigare, il Salone Nautico Internazionale di Napoli in programma al Ci ...Post Views: 73 La BCC di Napoli main sponsor della esposizione, il presidente Amedeo Manzo: La nautica da diporto è un volano di economia per l’int ...