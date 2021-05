Andrea Meza è stata incoronata Miss Universo 2021 (Di lunedì 17 maggio 2021) . la modella messicana è laureata in ingegneria ed è impegnata nei diritti umani Andrea Meza, modella messicana, è stata incoronata Miss Universo 2021. Lo scorso anno, a causa della pandemia, il concorso non si era svolto, invece nel 2021 la finale si è svolta regolarmente in Florida. La cerimonia si è svolta ieri, 16 maggio, presso il Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood (Florida) e si è conclusa con la vittoria della modella messicana che, oltre ad essere bellissima, ha vinto per le sue doti intellettuali. Andrea Meza ha 26 anni e ha una laurea in ingegneria del software. Inoltre, la donna più bella dell’Universo è impegnata anche nel sociale. Andrea ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 17 maggio 2021) . la modella messicana è laureata in ingegneria ed è impegnata nei diritti umani, modella messicana, è. Lo scorso anno, a causa della pandemia, il concorso non si era svolto, invece nella finale si è svolta regolarmente in Florida. La cerimonia si è svolta ieri, 16 maggio, presso il Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood (Florida) e si è conclusa con la vittoria della modella messicana che, oltre ad essere bellissima, ha vinto per le sue doti intellettuali.ha 26 anni e ha una laurea in ingegneria del software. Inoltre, la donna più bella dell’è impegnata anche nel sociale....

