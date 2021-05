Akash lascia l’Isola dei Famosi | non sarà più in studio | ecco il motivo

Advertising

infoitcultura : Isola dei famosi: Akash Kumar lascia il programma - infoitcultura : Akash Kumar si lascia andare a uno sfogo: “Sento sempre la battuta pronta” - TommyTheBest2 : RT @maparliamodit3: Ma Tommaso che guarda le lastrico lanciato da Akash e lo lascia a terra! Io lo amo! #tommasozorzi - TommyTheBest2 : RT @dirtygirl1974: Non akash che lancia l’elastico a tommy e lui che lo guarda esterrefatto e lo lascia cadere ????????#tommasozorzi - dirtygirl1974 : Non akash che lancia l’elastico a tommy e lui che lo guarda esterrefatto e lo lascia cadere ????????#tommasozorzi -

Ultime Notizie dalla rete : Akash lascia

Kumar: "Questa è una mia scelta"ha in effetti pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui ha dato l'annuncio chepoco spazio all'immaginazione: "La mia presenza in ...- - >lo studio de 'L'isola dei famosi' Come per ogni concorrente eliminatosi è presentato negli studi di Canale 5 per commentare le avventure dei suoi vecchi compagni d'avventura.Akash Kumar sembra aver preso la decisione di non essere più presente alle puntate dell’Isola dei Famosi. La permanenza di Akash Kumar in Honduras è stata molto breve nonostante questo, Akash è divent ...Perché il modello indiano non presenzierà più in veste di ospite nello studio de L'Isola dei Famosi? Parla il diretto interessato.