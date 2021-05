Violenta rapina in un locale a Giugliano, titolare colpito al volto con una spranga di ferro (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per rapina aggravata in concorso due giovani di origine africana, rispettivamente di 25 e 23 anni. Ieri sera, a Giugliano, i due hanno tentato una rapina all’interno di un’attività commerciale di via Casacelle. Hanno intimato al proprietario di consegnare l’incasso. Lui si è rifiutato e loro lo hanno colpito al volto con una spranga di ferro. Sono usciti dal locale per poi andar via ma non prima di aver lanciato alcune bottiglie di vetro all’indirizzo del negozio. I carabinieri – allertati dal 112 – sono intervenuti in pochissimi minuti e hanno rintracciato i due a distanza di alcune decine di metri ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia diin Campania hanno arrestato peraggravata in concorso due giovani di origine africana, rispettivamente di 25 e 23 anni. Ieri sera, a, i due hanno tentato unaall’interno di un’attività commerciale di via Casacelle. Hanno intimato al proprietario di consegnare l’incasso. Lui si è rifiutato e loro lo hannoalcon unadi. Sono usciti dalper poi andar via ma non prima di aver lanciato alcune bottiglie di vetro all’indirizzo del negozio. I carabinieri – allertati dal 112 – sono intervenuti in pochissimi minuti e hanno rintracciato i due a distanza di alcune decine di metri ...

