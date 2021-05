Somiglianza tra Giulia Stabile di Amici 20 e Lourdes Maria Ciccone Leon (Di domenica 16 maggio 2021) Quello della Somiglianza è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Ciao! Sono Valentina e vi leggo sempre. Secondo me Giulia Stabile, la ballerina allieva di quest’anno di Amici, assomiglia molto a Lourdes Maria ... Leggi su isaechia (Di domenica 16 maggio 2021) Quello dellaè un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Ciao! Sono Valentina e vi leggo sempre. Secondo me, la ballerina allieva di quest’anno di, assomiglia molto a...

IsaeChia : Somiglianza tra #GiuliaStabile di #Amici20 e Lourdes Maria Ciccone Leon - Diopinaa : Cheikh Anta Diop nelle sue ricerche fa notare la somiglianza tra il wolof e la lingua egizia - inutile_canzone : RT @ElenaToraay: Si lamentano della somiglianza tra Boca e Qué Calor quando la canzone dancehall Murder She Wrote è stata campionata da mez… - ElenaToraay : Si lamentano della somiglianza tra Boca e Qué Calor quando la canzone dancehall Murder She Wrote è stata campionata… - mmemizz : RT @Cristinasaliu: IN ANTEPRIMA UNA FOTO DI ALE?? TRA 10 ANNI. LA LORO SOMIGLIANZA È QUASI INQUIETANTE. #Amici20 #amici #alessandrocavallo #… -