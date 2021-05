Sassuolo | De Zerbi lascia | Fatto il massimo Andrà allo Shakhtar Donetsk

Advertising

Roberto De Zerbi non sarà più l'allenatore del Sassuolo nella prossima stagione. Dopo le voci che ormai si rincorrevano da tempo, è stato il diretto interessato a dichiararlo subito dopo la vittoria in quel di Parma.

In attesa della sua ultima gara sulla panchina del Sassuolo, che deciderà se gli emiliani riusciranno o meno a chiudere il campionato in settima posizione, De Zerbi ci tiene a ringraziare tutto l'ambiente.

L'allenatore del Sassuolo ha annunciato il suo addio a fine stagione. La vittoria sul campo del Parma tiene vive le speranze del Sassuolo di agguantare all'ultima giornata la qualificazione in Europa League.