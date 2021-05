Roma: Gualtieri, 'con Rutelli e Veltroni città modello ora bus in fiamme e cinghiali' (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag (Adnkronos) - "Io sarei più attento a dare indistinti giudizi in negativo sul passato. Con Veltroni e Rutelli Roma era un modello positivo, anche rispetto a Milano. Poi le parti si sono invertite, Roma è sprofondata nel degrado con gli autobus in fiamme e i cinghiali nelle strade. C'è stata una stagione in cui prima si progettava. Ora bisogna ripulire la città, fare le cose non fatte, ricominciare a fare progettazione di medio e lungo periodo". Lo ha detto Roberto Gualtieri a Radio24. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021), 16 mag (Adnkronos) - "Io sarei più attento a dare indistinti giudizi in negativo sul passato. Conera unpositivo, anche rispetto a Milano. Poi le parti si sono invertite,è sprofondata nel degrado con gli autobus ine inelle strade. C'è stata una stagione in cui prima si progettava. Ora bisogna ripulire la, fare le cose non fatte, ricominciare a fare progettazione di medio e lungo periodo". Lo ha detto Robertoa Radio24.

