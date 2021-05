Rapporti sessuali estremi con i romeni per pagare i debiti (Di domenica 16 maggio 2021) La 19enne era stata costretta dai suoi aguzzini, due romeni, a Rapporti sessuali estremi con sconosciuti. Uno di loro diceva di essere "il capo di Ostia" Leggi su ilgiornale (Di domenica 16 maggio 2021) La 19enne era stata costretta dai suoi aguzzini, due, acon sconosciuti. Uno di loro diceva di essere "il capo di Ostia"

RaiTre : 'La cosa che ci rende decisamente diversi da un leone, da una gazzella o da molti altri animali, è la percentuale d… - tonymeola : RT @Sfigatto: 87MILARDI DI RAPPORTI SESSUALI IN UN ANNO. OVVIAMENTE IN QUESTA STATISTICA NON CI SONO IO. #SAPIENS - fairytalery : RT @waterloumiller: Vittorio tu in un'intervista alle Iene hai detto, con fierezza, di aver 'fatto sesso' con una tua amica mentre lei era… - howtoberare : Detto da un uomo che ha dichiarato apertamente di aver avuto rapporti sessuali con ragazzine dai 14 anni di in su p… - lisameyerildra1 : Sapete perché associano il bacio tra donne alla pornografia? Perché i rapporti sessuali tra donne sono strumentali… -