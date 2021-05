Prima Pagina, Tuttosport: “Che orgoglio! La Juve non molla e spera. Che vergogna! Granata inguardabili” (Di domenica 16 maggio 2021) "Che orgoglio!".Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna di "Tuttosport", che punta i riflettori sul successo della compagine bianconera. "La Juve non molla e spera: piegata l'Inter. Protagonisti Calvarese e il Var: tre rigori e due espulsi. I bianconeri, in 10 contro 11 per oltre mezz'ora, vincono con il gol numero 101 di CR7 e la doppietta di Cuadrado". E ancora: "Che vergogna! Spezia, trionfo e salvezza. Granata inguardabili (11 gol subiti in quattro giorni), specchio fedele del presidente che insulta la sindaca Appendino. Super Dea, è di nuovo Champions! Pioli, sei a un passo dal sogno. Derby, la Roma cancella le ambizioni della Lazio". Leggi su mediagol (Di domenica 16 maggio 2021) "Che".Apre così ladell'edizione odierna di "", che punta i riflettori sul successo della compagine bianconera. "Lanon: piegata l'Inter. Protagonisti Calvarese e il Var: tre rigori e due espulsi. I bianconeri, in 10 contro 11 per oltre mezz'ora, vincono con il gol numero 101 di CR7 e la doppietta di Cuadrado". E ancora: "CheSpezia, trionfo e salvezza.(11 gol subiti in quattro giorni), specchio fedele del presidente che insulta la sindaca Appendino. Super Dea, è di nuovo Champions! Pioli, sei a un passo dal sogno. Derby, la Roma cancella le ambizioni della Lazio".

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #15maggio: #AssegnoUnico per tutti dal 2022. Il #debito pubblico… - ilriformista : ?? La prima pagina del #Riformista del #15maggio ?? ABBONATI SUBITO: - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #16maggio: #costruzioni, rincari record, cantieri a rischio.… - CGambescia : #MettilDuceinprimapagina di Carlo Gambescia - SimoPagliarini_ : RT @tempoweb: ??Non c'è niente in Comune: #centrodestra diviso sulle amministrative ??L'#ASRoma vince il derby con Mkhitaryan e Pedro ??Scinti… -